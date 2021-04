[클릭 e종목]"미래에셋증권, IB 수익 회복…1분기 실적 호조 전망"

[아시아경제 이민지 기자] 대신증권은 8일 미래에셋증권 미래에셋증권 006800 | 코스피 증권정보 현재가 10,250 전일대비 200 등락률 +1.99% 거래량 6,566,318 전일가 10,050 2021.04.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 "국내 최강 해외네트워크로 기업전략 종합솔루션 제공"은성수 "공매도 재개, 이달 20일 시스템 시범운영"[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일 close 에 대해 투자의견 매수와 목표주가 1만3000원을 유지했다.

1분기 순이익은 전년 대비 124% 성장한 2414억원을 기록해 시장 예상치 2471억원에 부합할 것으로 추정된다. 1분기 일평균 거래대금이 33조3000억원으로 지난 4분기 대비 21.2% 증가함에 따라 브로커리지 수수료 수익은 호조를 보일 것으로 기대된다.

지난 2019년 높아진 IB(투자은행) 관련 수익은 지난해 코로나 여파로 인한 해외투자가 제한돼 부진한 모습을 보였다. SK바이오사이언스, SK아이티테크놀로지 공동주관 등 다수의 IPO 수행으로 이번 분기에 점진적인 회복세를 보일 것으로 예상된다.

박혜진 대신증권 연구원은 “IB 수익은 1000억원대로 증가할 전망으로 크래프톤 대표 주관사로 수혜를 입을 것으로 기대된다”며 “올해는 디디추싱, DJI 등 지분 투자한 중국 기업이 상장할 가능성이 크다”고 말했다.

지난달 금리 변동성이 확대되면서 채권 운용수익은 감소하겠지만 지난 1월과 2월 운용수익이 양호했고 특히나 주식운용부문에서 평가익이 크게 반영되며 매매수익은 양호한 실적을 기록할 것으로 예상된다.

지난해 4분기 라스베이거스 리조트 투자 관련 충당금 반영으로 해외법인 실적이 저조했는데 이번 분기엔 예년 수준인 600억원대로 회복할 것으로 전망된다. 회사의 지난해 해외법인 세전이익은 2010억원이었다,

박혜진 연구원은 “일회성 요인으로 사명 변경에 따른 브랜드영업가치 상각액 600억원이 반영될 것”이라며 “발행어음 신청은 심사 최종 단계로 빠르면 4월 인가될 전망”이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr