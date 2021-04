[아시아경제 공병선 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 85,600 전일대비 400 등락률 -0.47% 거래량 17,885,538 전일가 86,000 2021.04.07 15:30 장마감 관련기사 美 바이든 직수혜!! “테슬라” 관련 주 지금 저점 매수하세요!!삼성·LG, 1Q 동반 '깜짝 실적'…가전 훨훨 날았다(종합2보)美 증시 상장 소식!! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 관련 대장 株 지금 저점 매수하세요 close 는 오는 29일 국내외 투자자 등을 대상으로 올해 1분기 경영실적에 대해 기업설명회를 갖는다고 7일 공시했다.

삼성전자 측은 투자자 편의를 위해 삼성전자의 기업설명회 홈페이지 내 웹캐스팅을 병행 실시하겠다고 밝혔다.

