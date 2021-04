장석웅 전남교육감, 여수 학부모와 대화의 시간 가져

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 장석웅 전남교육감은 7일 여수 지역 학부모들과 가진 간담회에서 학부모의 적극적인 교육 참여를 당부했다.

장석웅 교육감은 이날 오전 전남대학교 여수캠퍼스 교양관 합동강의실에서 열린 여수학부모회연합회 연찬회에 참석해 학부모들의 교육 참여 활성화와 적극적인 지원을 약속했다.

이날 연찬회는 여수 지역 각급 학교 학부모회 회장과 임원 등 90여 명이 참석했다.

학부모들은 ‘행복한 학생 삶 중심의 배움과 성장을 위한 학부모의 역할’을 주제로 진행된 교육감과의 대화 시간을 통해 ▲학부모회 활동에 대한 행·재정 지원 ▲학교폭력 처리 과정에서의 학부모 역할 증대 ▲코로나19 상황 속 학습결손 해소방안 강구 등을 건의했다.

학부모들은 “학부모들이 전남교육 발전에 더 많이 이바지할 수 있도록 행·재정적 지원을 확대해달라”며 “코로나19 장기화로 학습결손과 학력 격차가 발생하고 있다. 교육청 차원에서 이에 대한 효과적인 대책을 세워주기를 바란다”고 주문했다.

이어“학교폭력을 학교 내에서 해결하려면 학부모의 역할이 중요하다”며 “학부모가 피·가해 학생 사이에서 화해·중재할 수 있도록 교육청이 가능한 지원을 해주길 바란다”고 요청했다.

이에 장 교육감은 “학부모의 학교 교육 참여 활동을 보장하기 위한 다각적인 지원책을 마련해 시행하고, 학교폭력도 학교 내에서 원만하게 처리될 수 있도록 학부모들의 적극적인 중재 역할을 돕겠다”고 약속했다.

장 교육감은 “민선 3기 전남교육은 교사가 교육활동에만 전념할 수 있도록 학교 업무를 줄이고, 전문적 학습공동체 활동을 적극적으로 지원하는 등 다각적인 대책을 추진하고 있다”고 강조했다.

그러면서“취임 이후 고교 무상교육 등 다양한 교육복지 사업을 추진했다. 진정한 복지는 모두가 동등한 출발선상에서 출발할 수 있는 학습복지다”며 “학습복지 실현을 위해 다각적인 기초학력 향상방안을 마련하고 도교육청의 가장 핵심적인 정책으로 추진해나가겠다”거듭 강조했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr