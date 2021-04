경기교육청, 학교 안전사고 예방 정책연구 추진

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 전국 시도교육청 최초로 유형별 학교 안전사고 예방대책 수립을 위한 정책연구를 진행한다.

경기교육청은 해마다 발생하는 학교 안전사고를 유형에 따라 분석하고 실효성 있는 개선방안을 마련하기 위해 한국교육시설안전원과 4월부터 9월까지 정책연구를 실시한다고 7일 밝혔다.

주요 연구 내용은 ▲학교 안전사고 유형화 ▲유형별 원인분석 및 예방대책 마련 ▲학교 안전사고 보고체계 개선 ▲위험요소 예방을 위한 학교시설 설계 개선사항 마련 등이다.

경기교육청은 이와 함께 안전 업무 담당자와 학교 시설 내ㆍ외부 전문가로 구성된 학교시설 안전사고 예방 전담팀도 운영한다.

전담팀은 4월부터 8월까지 학교 현장의 특수성을 반영한 안전관리 방안을 모색하고 제안할 예정이다.

전담팀 주요 활동 내용은 ▲학교현장 구성원 안전 인식도 조사 ▲학교 구성원의 안전인식 개선방안 ▲학교안전업무 효율화 방안 ▲학교시설 안전위험요소 분석ㆍ개선방안 제시 등이다.

정책연구 결과와 전담팀 제안사항은 부서 검토ㆍ협의를 거쳐 오는 9월 '학교시설 안전사고 예방 정책 개선안'으로 만들어진다.

또 내년 경기교육청 학교안전관리 종합계획에도 반영된다.

최복윤 경기교육청 학교안전기획과장은 "이번 정책연구와 전담팀 운영으로 학교 안전사고의 원인을 명확히 분석하고 학교 현장에서 실질적으로 체감할 수 있는 안전대책을 마련하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr