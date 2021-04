한국투자증권 '마이데이터' 협력 개시

[아시아경제 황준호 기자] 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 94,600 전일대비 3,600 등락률 +3.96% 거래량 831,154 전일가 91,000 2021.04.07 13:59 장중(20분지연) 관련기사 "치열한 경쟁 속 ECM 1위 수성하겠다"[클릭 e종목]한국금융지주, 업종 내 최선호주 유지은성수 "공매도 재개, 이달 20일 시스템 시범운영" close 자회사 한국투자증권은 지난 6일 빅데이터 전문 기업 'NICE지니데이타'와 마이데이터 사업을 위한 업무협약을 체결했다. NICE지니데이타는 국내 최대 규모의 금융 인프라를 보유한 NICE그룹의 주요 계열사 중 한 곳이다.

양사는 전략적 데이터 교류와 이종 데이터 결합, 빅데이터 분석을 통한 상품·서비스 기획 등 마이데이터 사업 전반에 걸친 상호 협력을 강화해 나가기로 했다. 한국투자증권은 투자자의 소비 패턴을 분석하고 이를 기반으로 맞춤형 자산관리 컨설팅을 제공하는 등 보다 정교하고 다양한 금융 서비스를 선보일 방침이다.

최서룡 디지털플랫폼본부장은 "양사간 활발한 데이터 교류와 빅데이터 분석을 통해 소비와 투자를 이어주는 한층 진일보한 금융서비스 제공이 가능할 것으로 기대한다"며 "연내 본인신용정보관리업(마이데이터) 사업 진출을 목표로 데이터 분석과 활용 역량을 높이고, 데이터 기반의 차별화된 금융 플랫폼 서비스를 제공할 계획"이라고 말했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr