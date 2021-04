경찰, '판공비 논란' 이대호 전 선수협 회장 등 불송치

[아시아경제 이정윤 기자] 경찰이 배임 등의 혐의로 시민단체로부터 고발된 이대호(롯데 자이언츠) 한국프로야구선수협회 전 회장 사건을 불송치 결정한 것으로 확인됐다.

7일 경찰에 따르면 서울 서초경찰서는 이 전 회장과 김태현 전 사무총장, 오동현 고문변호사 등 관련 피의자들 모두를 불송치키로 지난달 31일 결정하고 사건을 종결했다.

경찰 관계자는 "고발인들에게 여러 차례 연락했으나 이들이 계속 경찰에 출석하지 않았고 범죄 사실을 특정하지 못해 수사를 종결했다"고 말했다.

올해 1월부터 시행된 검경 수사권 조정에 따라 경찰은 범죄 혐의가 인정되지 않는다고 판단할 경우 사건을 송치하지 않고 종결할 수 있다.

앞서 체육시민단체 사람과 운동(대표 박지훈 변호사)은 지난해 12월 15일 이 전 회장과 김 전 사무총장, 오 변호사가 보수 및 판공비를 부정 수령하는가 하면 고액의 대가를 받고 회계감사를 했다는 의혹 등을 제기하며 서울중앙지검에 고발장을 제출했다.

이대호 전 회장은 기존 2400만원에서 6000만원으로 인상된 판공비를 개인 계좌로 입금받은 사실이 지난해 말 알려져 논란이 일었다. 이 전 회장은 이에 책임을 지고 회장직에서 사퇴했고, 김 전 사무총장은 해임됐다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr