[단독] '박영선 20대 무시 ' 서울 송파구서 박 후보 비방 유인물 발견

"차에 삐라가 있네요" 클리앙에 박 후보 비방 유인물 올라와

송파구 한 주택가 골목에서 발견…'20대 청년' 무시한다는 내용 담겨

사실 아닌 일방적 주장 일부서 제작 배포 추정

단독[아시아경제 한승곤 기자] 4·7 재·보궐선거 본투표가 치러지고 있는 7일 오전 서울 송파구 한 주택가에서 박영선 더불어민주당 서울시장 후보를 비하하는 유인물이 발견됐다. 박 후보가 20대 청년을 비하하고 있으니 투표로 심판해달라는 취지의 유인물이다. 그러나 이는 명백하게 드러난 사실이 아닌 일종의 비방목적의 유인물로, 일부에서 제작해 무차별 배포한 것으로 보인다.

이날 오전 9시49분께 온라인 커뮤니티 `클리앙` 게시판에는 "차에 삐라가 있네요"라는 제목의 글과 함께 박 후보가 20대 청년들을 무시한다는 내용이 담긴 유인물 사진이 올라왔다.

공개된 유인물을 보면 A4 용지 크기에 조선일보 기사 `오세훈이 박영선 앞서자 親與 네티즌들 "요즘 20대는 철이 없어서..."`라는 제목과 함께 박 후보 얼굴이 보인다.

이어 박 후보 이미지 아래 `역사적 경험치 부족` , `사탕 하나 더 주면 좋아하게?` `서울대생도 박영선에 분노 "우리가 유치원생이냐"라는 유튜브 썸네일이 보인다.

이어 "4월7일은 부정과 불공정에 빼앗긴 국민들의 자존심을 되찾는 날이다. 서울 부산 시민들이여 투표로 응징합시다!! 전국민이 응원합니다~박영선 후보의 20대 무시"라는 글이 보인다.

유인물의 내용을 종합하면 박 후보자가 마치 20대 청년들을 무시하고 불공정한 정책을 펼치고 있다고 해석할 수 있다. 그러나 이는 명확하게 드러난 사실이 아닌 일부에서 박 후보를 비방하려는 목적으로 만들어진 유인물로 보인다.

해당 글을 올린 글쓴이는 "차 뒷유리창에 (유인물) 여러 군데에 넣었다"라면서 "동네 여러 군데 뿌려져 있네요. 서울 송파구입니다. 참 삐라 오랜만에 보네요. 선거법 위반일지는 모르겠습니다만 투표합시다"라고 말했다.

한편 박 후보자는 앞서 20대 청년을 비하한 것 아니냐는 논란이 일어난 바 있다. 박 후보는 지난달 26일 오전 서울 북가좌동 유세 도중 기자들로부터 `20대 지지율이 낮게 나온 이유`에 대한 질문을 받고 "20대의 경우 과거의 역사 같은 것에 대해서는 40대와 50대보다는 경험치가 낮지 않나"라며 "그래서 지금 벌어지는 여러 상황을 지금 시점에서만 보는 경향도 있다고 한다"고 말했다.

해당 발언이 알려지면서 `청년 비하` 논란이 일었다. 황규환 국민의힘 상근부대변인은 "지지율이 떨어지면 자신을 먼저 돌아봐야 하는데, 박 후보는 `20대 역사적 경험치`를 운운했다"며 "이 땅의 청년들을 얕잡아보는 발언"이라고 했다.

이 같은 논란에 박 후보는 이날 JTBC `뉴스룸`에 출연해 "이유가 어떻든 간에 섭섭했다면 제가 좀 더 잘해야겠죠"라며 "`국민의힘에서 문재인 대통령을 독재자라고 하는데 전두환 시대를 경험해보지 않아서 그 상황을 비교하기가 힘들다`고 20대가 말한 적이 있다는 상황을 전달하려는 것"이라고 해명했다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr