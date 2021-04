바이든 "다음달까지 미국 내 모든 성인, 백신 1회 이상 접종"

"19일까지 모든 성인이 접종자격 얻을 것"

바이든 취임 75일만에 1억5000만회 접종 완료

[아시아경제 이현우 기자] 조 바이든 미국 대통령이 다음달 말까지 미국 내 모든 성인들이 코로나19 백신을 최소 1회 이상 맞을 수 있을 것이라며 접종속도에 더욱 박차를 가하겠다고 밝혔다. 이를 위해 오는 19일까지 미국 모든 성인들에게 백신접종 자격이 부여될 것임을 강조했다. 취임 100일때까지 미국인 2억명의 접종을 마치겠다는 공약을 반드시 실천한다는 계획이다.

6일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 바이든 대통령은 이날 코로나19 관련 연설에서 19일부터 미국 내 모든 성인이 백신 접종 자격을 얻을 것이라고 말했다. 당초 5월1일 목표에서 2주가량 앞당겨진 것이다. 바이든 대통령은 "더는 혼란스러운 규칙이나 제한은 없을 것"이라며 "5월 말까지 대부분 성인이 최소 1차 백신 접종을 받을 수 있을 것"라고 강조했다.

이어 "취임 75일만에 미국은 세계에서 가장 많은 1억5000만회 접종을 완료했으며 지난 3일에는 일일 접종 건수가 400만회를 넘어섰다"고 자찬하며 취임 100일째 2억명 접종을 달성한다는 기존 공약에 근접하고 있음을 강조했다. 백악관에 따르면 미국 내 성인 기준으로 인구 40% 이상이 1회 접종을 마쳤으며 25% 가량이 2차접종을 끝냈다. 65세 이상 고령층의 경우에는 75% 이상이 1차접종을 완료했고, 55%는 2차접종까지 마친 것으로 집계됐다.

다만, 바이든 대통령은 아직 전염병 대유행의 위험에서 벗어나지 않았다며 방역지침 준수와 백신 접종 참여 등 '전시 체제'를 유지할 것을 호소했다. 그는 “우리는 결승전에 도착하지 않았다. 바이러스와 사활을 건 경쟁을 벌이고 있다”며 새로운 변이의 빠른 확산, 확진자의 재증가 등을 언급했다.

이어 "독립기념일인 7월4일에는 미국이 바이러스로부터 독립하길 바란다"며 "그러면 여러분은 소규모의 친구, 가족과 뒷마당에 모여 독립기념일을 축하할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

