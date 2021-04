호남대, 15일 ‘e스포츠 직업의 세계’ 전문가 특강

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 미래 유망 직업으로 청소년들에게 폭발적인 인기를 얻고 있는 ‘e스포츠 산업’의 미래 발전 가능성을 모색하고 다양한 직업 세계를 만날 수 있는 e스포츠 전문가 초청 특강이 호남대학교에서 열린다.

7일 호남대학교에 따르면 호남대 LINC+사업단과 e스포츠산업학과는 오는 15일 오후 3시 30분부터 현명관 1층 호남대 e스포츠 아레나에서 e스포츠 분야로 진출을 꿈꾸는 청소년과 대학생은 물론 e스포츠가 아직 생소한 부모 세대까지 아우르는 소통형 강연을 개최한다.

이날 강사로 나서는 남윤성 스포티즌 e스포츠팀 부장은 15년 동안 e스포츠 현장을 누빈 e스포츠 전문기자로, 지난 2월 차세대 문화 산업으로 떠오른 e스포츠 관련 직업을 한데 모아 소개한 책 ‘e스포츠 직업설명서’를 출간한 바 있다.

남 부장은 특강에서 기자 시절 e스포츠 산업 현장을 발로 뛰며 쌓아 온 노하우와 경험, 지식 등을 토대로 e스포츠 산업의 발전 가능성을 설명한다.

또 프로게이머, 리그 기획자, 심판, 리그 PD, 방송작가, 게임 캐스터, 전문기자 등 20여개에 달하는 직업들을 안내하고 관련 자격증 취득 방법, 연봉, 전망, 준비법 등을 자세히 소개한다.

특강 참여자들과의 질의응답을 통해 e스포츠 직업에 대한 모든 것을 알려줄 예정이며, 참가자 중 10명에게 한국e스포츠협회의 공식 추천 도서로 인증 받은 ‘e스포츠 직업설명서’를 증정하는 이벤트도 진행한다.

호남대는 이날 특강이 e스포츠의 대중화와 새로운 일자리 창출 차원에서 매우 중요하다고 판단, 20명이 참가하는 대면 강의와 동시에 유튜브 채널 ‘호남대TV’를 통해 특강 실황을 중계할 예정이다.

e스포츠 지망생과 학부모에게 길라잡이가 될 이번 특강의 온라인 참여 희망자는 오는 14일까지 네이버 폼으로 사전 참가 신청을 하면 된다.

한편 호남대는 지난해 국내 4년제 대학 중 최초로 e스포츠산업학과를 개설한 데 이어 올해 e스포츠 구단 ‘수리부엉이’를 창단하는 등 e스포츠 산업의 활성화와 전문 인력 양성에 박차를 가하고 있다.

