류호정, '노회찬 버스' 탄 박영선에 "노회찬 적은 보수정당 아닌 부패 기득권"

[아시아경제 강주희 기자] 류호정 정의당 의원이 '노회찬 버스'로 알려진 6411번 버스를 타고 선거 유세에 나선 박영선 더불어민주당 서울시장 후보를 향해 "개혁에 후퇴를 반복한다면, 민주당은 노회찬을 그저 선거에 이용한 것"이라고 지적했다.

류 의원은 6일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "급한 마음에 가져다 쓴 그 정신으로 살아가는 수많은 노회찬의 외면을 감당해야 할 것"이라며 이같이 말했다.

앞서 박 후보는 4·7 재·보궐선거를 하루 앞둔 이날 6411번 첫 차 탑승으로 유세 일정을 시작, "고(故) 노회찬 전 의원이 출마했을 때 내가 도왔다"며 정의당 지지층에 지지를 호소했다. 6411번 버스는 지난 2012년 노 전 의원이 정의당 대표 수락연설 당시 언급해 '새벽 노동자들이 많이 타는 버스'로 알려진 노선이다.

류 의원은 "'노회찬 정신’은 누구도 독점하여 계승할 수 없다. 정의당만의 것일 리도 없다"라며 "사회적 약자와 서민을 위해 평생을 바쳤던 그를 기리는 모두의 것"이라고 강조했다.

이어 "그러나 노회찬 정신으로는 비례위성정당을 만들 수 없고, 탄력근로제를 개악하거나 중대재해기업처벌법을 훼손할 수 없다. 임대차3법 통과 전 임대료를 올리는 위선을 '시세에 맞춰'로 해명하는 대신, 차별금지법이나 비동의강간죄를 공약하는 것이 노회찬 정신"이라며 모순된 행동을 보여온 민주당을 향해 비판의 목소리를 높였다.

류 의원은 "그래도 좋다. 노회찬을 계승해 달라. 선거가 끝나도, 6411번 버스는 계속 운행한다"고 했다. 다만 "만약 민주당의 것만 멈춰 다시 진보적 개혁에 후퇴를 반복한다면, 오늘 민주당은 노회찬을 그저 선거에 이용한 것이 될 것"이라고 지적했다.

아울러 "노회찬의 적은 '보수정당' 따위가 아니라 '부패한 기득권'이었다. 꼭 기억해 달라"고 강조했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr