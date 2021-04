'이산화탄소 포집·활용·저장 추진단' 발족…산업 육성·기술개발·인력양성 주도

철강·시멘트·석유화학 등 주요기업과 공기업, 연구기관 참여

정부, 실증 투자 확대해 2025년까지 상용화 가능 기술 확보 추진

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 이산화탄소 포집·활용·저장 기술개발과 산업육성, 인력양성을 주도할 민관합동 'K-CCUS(이산화탄소 포집·활용·저장) 추진단'이 7일 발족했다.

7일 산업통상자원부는 코엑스에서 'K-CCUS 추진단' 발족식을 열고 민관협력 강화 방안을 논의한다고 밝혔다.

2019년 12월 유럽연합(EU)을 시작으로 중국(2020년9월), 일본(2020년10)월 등 주요국이 탄소중립을 선언했다. 이후 조 바이든 미국 대통령은 탄소중립을 공약으로 제시했고, 올 1월엔 파리협정 재가입 행정명령에 서명하는 등 탄소중립이 글로벌 경제질서로 대두되고 있다. 이 처럼 전세계적으로 탄소중립 논의가 확산되면서 배출이 불가피한 이산화탄소 처리를 위한 CCUS의 중요성도 커지고 있는 상황이다.

그동안 우리 정부는 CCUS 기술개발을 추진해 석탄발전 포집설비(10㎿) 장기 실증으로 상용규모의 석탄발전에 적용 가능한 기술을 확보하는 등 성과를 거뒀다. 하지만 정부는 상용화 및 CCUS 신산업화에 속도를 내기 위해서는 더욱 긴밀한 민관협력이 필요하다고 보고 있다.

이에 민관합동 K-CCUS 추진단은 협력의 구심점이자 CCUS 확산의 컨트롤 타워로서 CCUS 신산업화를 위한 민관의 노력을 주도해 나갈 방침이다.

K-CCUS 추진단에는 철강·시멘트·석유화학 등 주요기업 50여개와 한국석유공사·한국전력공사 및 발전공기업 5개사·한국가스안전공사 등 10개 에너지공기업, 15개 연구기관·20여개 대학 등 총 80여개 기관이 참여한다. 추진단은 업계 기술개발 수요 파악과 정책 수요 발굴뿐만 아니라 CCUS 성과확산 및 산업 생태계 활성화 방안 등을 마련해 정부에 제안할 예정이다. 또 상설 사무국을 운영해 CCUS 산업 육성과 국내외 기술·정보 교류 활성화, 기술개발 및 인력 양성과 국제협력 업무를 수행한다.

정부는 'CCUS 추진현황 및 계획'을 통해 CCUS를 신산업으로 육성하고 초기단계에 있는 전세계 기후위기대응 신시장을 선점할 수 있도록 다부처 사업 등을 통해 적극 지원할 방침이다. 우선 철강·시멘트·석유화학·수소·액화천연가스(LNG)발전 등 주요 산업별 중규모 테스트베드를 구축하는 단계적 실증사업을 추진해 2024년까지 주요 업종별 상용 규모 포집 기술을 확보하기로 했다. 또 안전성이 확보된 동해가스전을 활용한 중규모 통합실증사업을 통해 2025년부터 이산화탄소 총 1200만t(연간 40만t급)을 저장하고, 포집·수송·저장 전주기의 기술 고도화도 추진한다. 활용기술은 조기 실증·상용화 기술을 선정해 연구개발(R&D) 집중 투자를 통해 CCU기술이 조기에 상용화 될 수 있도록 지원을 강화할 계획이다.

CCUS 산업기반 마련과 제도개선에도 나선다. 2023년까지 국내 대륙붕 탐사·시추를 통해 경제성과 안전성을 갖춘 1억t급 대규모 저장소를 우선 확보하고, 2030년까지 추가 저장소 확보도 추진한다. 또 CCUS 기술개발과 기업 육성 등 CCUS 산업 기반 조성 방안 및 시설에 대한 안전과 환경관리 체계를 담은 'CCUS 산업 육성 및 안전관리에 관한 법률' 제정 작업을 관계부처 공동으로 올해 안에 착수하기로 했다.

이호현 산업부 에너지혁신정책관은 "CCUS 기술로 온실가스를 감축하고 CCUS 산업을 글로벌 경쟁력을 갖춘 기후대응 신산업으로 육성하기 위해서는 민관의 협업이 필수적"이라며 "정부도 추진단의 일원으로 민간수요를 바탕으로 기술개발과 상용화 및 신산업 창출 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr