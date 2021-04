충남 ‘임산부 119구급서비스’ 현장 안착

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] ‘아이 낳고 키우기 좋은 충남’을 대표하는 임산부 119구급서비스가 현장에 안착하는 분위기다.

7일 충남도 소방본부에 따르면 지난해 말 기준 임산부 긴급구조 시스템에 진료병원 등 정보를 등록한 임산부는 총 1만1453명에 이른다.

이중 지역 임산부가 지난 1~3월(1분기) ‘임산부 119구급서비스’를 이용한 건수는 총 1390건으로 집계된다.

유형별 이송현황에선 임산부 진료가 181건으로 가장 많고 귀가 179건, 영아 이송 141건, 복통 42건, 진통 24건, 하혈 14건, 출산 1건, 기타 96건 등으로 분포했다.

이중에는 다문화가정 임산부 29명의 이용건수도 포함됐다. 긴급구조 시스템 등록을 마친 다문화가정 임산부는 429명이다.

지역별로는 천안 393건, 아산 180건, 당진 131건, 홍성 94건, 논산 88건 등의 순으로 임산부 119구급서비스 이용건수가 많았던 것으로 조사된다.

도 소방본부는 현재 임산부 전용 대형 구급차 3대를 권역별로 배치해 운용하고 있다. 여기에 올해 중으로 1대를 추가 도입해 논산에 배치할 수 있게 관련 절차를 밞고 있다.

도 소방본부 김상식 구급팀장은 “임신한 사실을 알게 된 순간부터 출산에 이르기까지 많은 어려움도 있지만 ‘임산부 119구급서비스’가 그러한 과정에 든든한 동반자가 될 수 있도록 하겠다”며 “도 소방본부는 서비스 품질과 만족도로 도민들의 기대를 충족하기 위해 앞으로도 노력할 것”이라고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr