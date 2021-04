조기발견해야 감염고리 끊는다 … 부산시, 코로나19 확산세 숨은 감염자 찾기 총력

“부산시민 누구나! 부담 없이! 코로나19 검사받으세요!”



부산시의사회·약사회와 진단검사 독려 홍보 포스터 배부



역학 연관성·증상 유무 관계없이 무료 검사 시행

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “조기발견만이 감염 고리를 끊는다.” 최근 코로나19 확산세를 막기 위해 부산시가 시민을 향해 코로나19 진단검사를 독려하고 나섰다.

부산시는 지역 내 숨은 확진자를 선제적으로 발굴하기 위해 감기 증상 등으로 병원이나 약국을 찾은 시민들을 대상으로 진단검사를 적극적으로 안내하기로 했다.

봄 환절기를 맞으면서 코로나19 증상과 유사한 감기 환자가 증가하고 있어 이들을 대상으로 선제 검사를 통해 지역사회 감염 고리를 차단하려는 계획이다.

부산시는 병원급 이상 병원 360곳과 의원 2414곳, 약국 1571곳, 구·군 보건소 16곳 등 총 4361곳에 코로나19 검사를 안내하는 포스터를 배부하고 있다.

부산시의사회, 부산시약사회와 함께 코로나19 증상을 안내하고, 의사환자를 중심으로 진단검사를 독려할 방침이다.

현재 부산지역 사회적 거리두기 단계가 2단계로 격상됨에 따라, 보건소와 의료기관 선별진료소에서 역학적 연관성이나 증상 유무와 관계없이 누구나 무료로 코로나19 진단검사를 받을 수 있다.

최근 사하구 지역에서 확진자가 급증하자 지난 4일부터는 신평레포츠공원에 임시선별검사소를 설치해 운영하는 등 숨은 감염자를 찾기 위해 진단검사를 확대 시행해오고 있다.

사하구 임시선별검사소는 오는 10일까지 운영되며 하루 500여명이 진단검사에 참여하고 있다.

최근 중구와 서구를 중심으로 유흥업소 관련 N차 감염이 급증하자 부산시는 오는 8일부터 14일까지 부산역에서도 임시선별검사소를 운영할 계획이다.

또 ▲근로자 밀집 사업장인 제조업체 ▲건설 공사현장 ▲수산물 관련 사업장 ▲전문체육인 등 100여곳에서 이동선별검사소를 운영하는 등 지역사회 내 감염 고리를 차단하기 위해 방역에 적극 나서고 있다.

이병진 부산시장 권한대행은 “선제검사를 통해 지역 내 숨은 확진자를 조기에 발견해 감염 고리를 차단할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr