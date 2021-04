"내 차 빌려주고 렌트비 번다"…유휴차량 공유플랫폼 '샌드박스' 승인

대한상의-과기정통부 '샌드박스 심의委' 7일 개최

규제에 막혔던 '자동차판 에어비앤비' 첫 선

'교통 약자용 통원 서비스'가 민간에도 문 열려

[아시아경제 황윤주 기자] 아파트 이웃에게 개인 소유 차량을 빌려주고, 수입을 얻는 사업, 이른바 '자동차 판 에어비앤비' 사업이 가능해졌다. 국가나 지자체만 가능했던 '교통 약자를 위한 병원 동행 서비스'를 민간도 할 수 있게 됐다.

대한상공회의소 샌드박스지원센터와 과학기술정보통신부는 7일 서울 중구 상의회관에서 'ICT 샌드박스 심의위원회'를 열고 ▲이웃간 유휴차량 대여중개 플랫폼 ▲이동약자 맞춤 병원동행 서비스(2건) ▲가족형 오락센터 내 포인트 보상형 아케이드 게임 서비스(4건) 등 총 7건을 승인했다고 밝혔다.

이날 ㈜타운즈가 신청한 이웃간 유휴차량 중개대여 플랫폼이 실증특례를 승인 받았다. 동일 아파트(오피스텔 포함) 단지 내에서 사용하지 않는 개인소유 차량을 플랫폼에 등록하면 다른 입주민에게 단기 대여(렌트)하는 서비스다.

현행 여객자동차운수사업법은 자동차대여사업의 최소 등록요건을 50대 이상으로 정하고 있어, 소규모(1~2대) 렌트사업은 불가능했다.

㈜타운즈는 경기 하남시에서 약 500대를 대상으로 실증 테스트를 시작하고, 향후 실증결과에 따라 서비스 지역과 공급차량 대수를 늘려갈 예정이다.

실제 해외에서는 이미 Turo(미국), CarNextDoor(호주) 등 개인간 차량공유 서비스가 폭넓게 확산 중이다. SK, 현대차 등도 이들 기업에 투자한 바 있다. 타운즈 또한 이날 샌드박스 승인 직후 주요 VC투자사로부터 수십억원의 투자계약 체결을 앞두고 있다.

65세 이상 고령자?장애인 등 교통약자 위한 '민간형' 병원동행 서비스 시동

네츠모빌리티, 힐빙케어가 신청한 '이동약자 맞춤 병원동행 서비스'도 승인을 받았다. 거동이 불편해 병원에 가기 어려운 65세 이상의 고령자, 장애인, 골절환자 등을 위한 모빌리티 서비스다. 특수개조차량에 휠체어를 탄 채 탑승이 가능하며, 동행매니저가 병원 도착 후 접수, 진료실 이동후 귀가까지 원스톱 서비스를 제공한다.

현행 여객자동차운수사업법상 자가용을 통한 교통약자 유상운송은 국가·지자체만 가능하고 민간업체들은 금지돼 있다.

심의위는 "노인, 장애인 등 이동약자의 교통 편의성 제고가 기대되고, 장애인에 대해 국가?지자체에서만 제공되는 이동약자 서비스를 민간에서도 효율적으로 제공할 수 있는지 실증을 통해 확인해 볼 필요가 있다"며 실증특례를 부여했다.

네츠모빌리티와 힐빙케어는 우선 서울?경기?인천 지역에서 시범 운영후 실증 결과를 토대로 국토부와의 협의를 거쳐 운행 대수를 확대해 나갈 계획이다.

포인트 보상형 아케이드 게임: '운' 아닌 '실력'으로 인형 뽑는다

한국형 가족게임센터 경품교환게임 서비스(주식회사짱, ㈜영배, ㈜펏스원, 에이앤드에이 엔터테인먼트 등 4개사)도 샌드박스를 통과했다.

경품교환서비스는 오락실이나 복합 문화시설 내 아케이드형 게임기(동전, 지폐, 코인 등을 넣고 게임할 수 있는 기계식 장치)에서 플레이 결과에 따라 포인트를 주고, 이를 인형이나 생활용품 등의 경품으로 교환해주는 서비스다. 경품교환게임(Redemption Game) 방식은 미국, 캐나다 등에서 온가족이 함께 즐기는 오락 문화로 자리잡고 있지만 국내 게임산업법상 불가다. 경품을 제공하다는 이유에서다.

대한민국 게임백서에 따르면 전세계 시장에서 국내 게임이 차지하는 비중은 PC게임이 12.5%, 모바일 게임이 9.1% 비교적 높지만, 아케이드 게임은 0.7%로 매우 낮았다. 짱 오락실 등 4개사는 앞으로 쇼핑몰, 스포츠시설, 푸드코트 등에서 업체당 최대 50대를 토대로 실증테스트에 돌입할 예정이다.

한편 법·제도가 없어서(Loophole), 낡은 법·제도로 사업화를 못하고 있는 기업들은 대한상의 샌드박스(Sandbox.korcham.net)로 컨설팅 받을 수 있다. 비용은 무료다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr