영등포구 경인로 문래동 산업화 재점화!…아이디어 펀딩 참여기업 모집

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 청년 창업자의 참신한 아이디어와 문래동 기술장인 협업을 지원하는 ‘2021 영등포 아이디어 펀딩’ 사업을 시작한다.

‘2021 영등포 아이디어 펀딩’은 문래동의 기계금속 제조장인과 청년 창업자가 협업, 직접 제작한 시제품을 대중들에게 선보이고, 크라우드펀딩 방식을 도입한 투자 자금 조달방안으로 마케팅 판로 확대를 돕는 영등포구의 신개념 비즈니스 모델이다.

지난 2019년부터 매년 실시해온 아이디어 펀딩사업은 이미 수차례 목표금액을 훌쩍 뛰어넘는 놀라운 성과를 보이며 문래동 기계금속제조업의 가능성과 시장 경쟁력을 입증한 바 있다.

올해도 그 성공 신화를 이어가기 위해 영등포 경인로 일대의 기계금속 제조산업 인프라를 활용한 제품 아이디어를 지닌 업력 5년 이내의 스타트업 및 (예비)창업자를 모집한다.

크라우드 펀딩에 선발된 팀(개인)에게는 ▲제품화를 위한 기본교육을 비롯 ▲제품 시장화를 위한 홍보, 마케팅 지원 ▲펀딩 기획 및 진행을 위한 컨설팅 ▲시제품 제작비 최대 350만원 지원 등 혜택이 주어진다.

뿐 아니다. 이미 창업하여 공방을 운영하고 있거나 소공인 사업장을 운영하는 스타트업 사업자를 위한 지원사업도 준비된다.

영등포 경인로 일대 도시재생활성화 지역에서 활동하는 소공인들 온라인 판로 개척을 위한 ‘영등포 메이커스 마켓’ 플랫폼을 개설해 제품의 홍보, 마케팅을 지원한다.

‘영등포 메이커스 마켓’ 플랫폼에서는 지역 소공인들이 생산하는 아이디어 상품을 소개하고 판매까지 이루어져 기업의 매출 증대를 돕고 자사 스토어로 연계해 거래되는 방식으로 수수료에 대한 부담도 줄일 수 있다.

‘영등포 메이커스 마켓’ 참여 사업체로 선정될 경우 ▲제품 경쟁력 강화를 위한 컨설팅 ▲온라인 커머스 채널 입점을 위한 컨설팅을 포함 ▲지역 브랜드화 및 제품의 마케팅, 디자인물 제작을 지원한다.

영등포 아이디어 펀딩과 메이커스 마켓의 신청기간은 5월2일까지며, 사업의 잠재력, 지역 산업·사업 취지와 부합성, 상생가능성 등에 대한 공정한 심사를 거쳐 최종 선정하고, 그 결과를 개별 통보할 계획이다.

신청과 관련한 자세한 사항은 영등포 메이커스 마켓 홈페이지에서 확인할 수 있다.

채현일 영등포구청장은 “문래동 장인의 우수한 기술력과 청년들의 창의적인 아이디어가 결합한다면 코로나19로 어려움을 겪고 있는 지역산업의 활성화와 스타트업 기업 육성에 큰 힘이 될 것”이라며 “아이디어 펀딩, 메이커스 마켓과 같은 협력모델의 구축과 지원에 힘써 경인로 일대의 지역산업 발전을 이끌 신성장 동력의 중심지로 거듭나도록 아낌없는 지원 펼치겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr