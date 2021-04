G마켓, MLB키즈 브랜드 쇼케이스…봄·여름 신상품 할인

[아시아경제 임춘한 기자] G마켓은 오는 11일까지 ‘MLB키즈 브랜드 쇼케이스’를 열고 봄·여름 신상품을 선보인다고 7일 밝혔다. 바람막이 등 인기제품 68종을 특가에 판매한다.

봄·여름 신상품으로 보스턴레드삭스 티셔츠, 뉴욕양키스 반바지, 뉴욕양키스 바람막이, 썬더 맨투맨, 여아 스포츠 원피스, 픽셀 베이스볼 LA다저스 셔츠, 빅볼청키 라이트 뉴욕양키스 운동화 등이 있다. 이외에도 바람막이, 상의, 하의, 신발, 모자 등 MLB키즈 인기 상품 68종도 판매한다.

이번 행사에서는 누구나 사용 가능한 10% 중복할인쿠폰과 스마일클럽 회원을 위한 12% 중복할인쿠폰을 매일 3장씩 제공한다. 쿠폰 당 최대 10만원까지 할인 적용된다. 간편결제 서비스 스마일페이로 등록한 삼성카드, 국민카드로 결제 시 최대 12% 즉시 할인 혜택도 제공한다.

또한 행사 기간 동안 프로모션을 통해 20만원 이상 제품을 구입한 고객을 대상으로 MLB KIDS 우산을 제공한다. MLB키즈 제품 착용 사진 또는 갖고 싶은 신상품을 해시태그와 함께 자신의 인스타그램에 올리는 20명의 고객을 추첨해 MLB키즈 신상품 바람막이와 티셔츠, 바지 3종 세트를 증정한다.

G마켓 관계자는 “날씨가 풀리면서 유아동 의류 판매량도 빠르게 증가하고 있어 이번 행사를 진행하게 됐다”며 “신상품을 합리적인 가격으로 구매할 수 있는 기회가 될 것”이라고 말했다.

