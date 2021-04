소진공, 경북테크노파크와 업무협약…"제조업 뿌리 소공인 지원"

[아시아경제 이준형 기자] 소상공인시장진흥공단은 경북테크노파크와 '경상북도 소공인 지속성장 지원을 위한 업무협약'을 체결했다고 7일 밝혔다. 소공인은 근로자 10인 미만의 제조업체다.

소진공과 경북테크노파크는 경북 지역 소공인 스마트화 등에 관한 수요를 발굴하고 지원하는 활동을 추진하기로 협의했다. 두 기관은 소공인 육성과 활성화를 위해 협력해 소공인이 지역경제에 기여할 수 있도록 지원하는 활동도 진행하기로 했다.

경북테크노파크는 소진공에서 추진 중인 '2021년 스마트공방 기술보급 사업' 거점기관으로 선정돼 있다. 이 사업은 소공인의 수작업 중심 제조 공정에 기기 자동화, 인공지능(AI) 등 기초 단계 스마트기술을 도입하는 사업이다. 또한 데이터를 활용해 소공인의 생산성과 품질 향상을 지원한다.

조봉환 소진공 이사장은 "우리나라 제조업의 뿌리인 소공인이 급변하는 유통환경에 대응할 수 있도록 경북테크노파크와 협력해 스마트·디지털 전환을 지원하겠다"고 밝혔다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr