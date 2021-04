SSG닷컴, 수입과일 대전…최대 38% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 8일부터 14일까지 오렌지, 레몬, 키위 등 33종 상품을 최대 38%까지 할인하는 ‘수입과일 대전’을 연다고 7일 밝혔다. 상품 단위로 2개 이상 구입하면 10% 추가 할인도 받을 수 있다.

이번 행사는 올해 1분기 수입과일이 큰 인기를 끌면서 기획됐다. SSG닷컴에서 오렌지는 전년동기대비 134.6% 매출이 늘었고, 자몽이 109.9%, 아보카도와 망고가 각각 91.6%와 51%씩 상승했다.

SSG닷컴은 썬키스트 고당도 오렌지 1.5kg 상품을 21% 할인 판매하며, 미국산 팬시레몬 3입 1팩은 19% 할인된 가격에 선보인다. 블랙사파이어 포도 500g과 고당도 카라샬 포도 900g는 각각 38%, 22% 저렴한 가격에 구입할 수 있다.

SSG닷컴 관계자는 “이번 행사는 SSG닷컴 단독으로 진행돼 점포 배송이 아닌 온라인 물류센터 네오에서 출발하는 서울 및 수도권 새벽배송과 쓱배송을 통한 구매에만 적용된다”며 “네오는 국내 최고 수준의 자동화 설비를 바탕으로 한 완벽한 콜드체인 시스템을 갖추고 있어 수입과일과 같은 상품을 합리적인 가격에 신선하게 배송할 수 있다”고 밝혔다.

