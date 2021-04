[포토]가락몰 옥상 텃밭 개장

가락몰 옥상 텃밭 총 40가구 분양, 4월5일 식목일 개장식 개최...지역주민에게 도심에서 직접 농산물 재배 먹어보는 도시농업 체험 기회 제공

[아시아경제 박종일 기자] 서울시농수산식품공사(사장 김경호)는 도시농업 활성화를 위해 가락몰 판매동 옥상에 조성된 ‘가락몰 옥상 텃밭’의 40개 텃밭 상자를 지역주민을 대상으로 분양, 5일부터 개장했다.

공사는 지역주민들이 도심 속에서 감자, 상추 등 다양한 농작물을 직접 재배하고 수확, 가족들과 함께 먹어보는 체험을 통해 자연스럽게 도시농업에 대해 이해할 수 있도록 2015년부터 매년 옥상 텃밭을 분양하고 있다.

올해 옥상텃밭은 4월부터 11월까지 운영, 송파구 지역주민을 대상으로 접수를 받아 총 40가구에 분양했다.

공사는 4월5일 식목일을 맞아 옥상텃밭 개장식을 개최, 마스크 착용, 체온 측정 및 방명록 작성 등 코로나19 방역수칙을 준수, 안전하게 진행했다.

개장식에서는 초보자도 쉽게 텃밭을 관리하고 가꿀 수 있도록 도시농업 전문가 도움을 받아 직접 모종을 심어보고 관리하는 방법을 교육, 참여자들 만족도가 높았다.

공사는 지역주민을 위한 옥상텃밭 분양 외에도 앞으로 어린이들의 도심 속 농업 체험 교육 프로그램을 운영하는 등 도시농업 활성화를 위해 노력해나갈 계획이다.

