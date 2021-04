하루 더 쉬고 월급 덜 받는다…'주 4일 근무제' 고려하는 나라들

日·스페인 등 시범사업 고려 중

코로나19 이후 재택 근무 확산

'유연한 근로' 중요성 부각돼

임금 삭감 부작용 우려도

[아시아경제 임주형 기자] 일본, 스페인 등 일부 해외 국가들이 '주 4일 근무제' 도입을 고려하고 있다. 일본은 일주일에 3일을 쉬고 4일만 근무할 수 있도록 하는 제도 도입을 검토하고 있는가 하면, 스페인에서도 시범 사업이 추진되고 있는 것으로 전해졌다.

5일(현지시간) 일 방송 'NHK'에 따르면, 일본 정부는 다양한 근무 환경을 만들기 위해 희망 직장인에 한해 일주일에 3일을 쉬고 4일을 근무할 수 있도록 하는 이른바 '선택적 주 4일 근무제' 추진을 준비 중인 것으로 전해졌다.

해당 제도는 일본 집권 여당인 자민당 내 '1억 총활약 추진 본부'가 지난 1월 제안한 것으로 알려졌다.

일본에서 주 4일 근무제 도입이 논의되는 배경은 코로나19 사태로 인한 원격·재택 근무 확산에 있다. 회사에 출근해 사무실에서 근무를 하는 대신 집에서 탄력적으로 근무를 할 수 있게 되면서 '유연한 근로'의 중요성이 대두되기 시작했고, 일본 정부도 이를 인식해 주 4일 근무제의 본격 도입을 고려하기 시작한 것이다.

다만 주 4일 근무제가 확산할 경우, 근무일이 축소하면서 급여가 10~20%가량 삭감되는 등 부작용이 나타날 수 있다는 우려도 있다. 이렇다 보니 일본 정부는 우선 시범 도입한 민간 기업의 상황을 분석한 뒤 본격적인 도입을 결정할 것으로 보인다.

한편 주 4일 근무제를 고려하는 나라는 일본뿐만이 아니다. 앞서 스페인 또한 세계 최초로 주 4일 근무 시범 사업을 고려하고 있다는 보도가 나온 바 있다.

지난달 15일 영 매체 '가디언'에 따르면, 한 스페인 산업부 관계자는 이 매체에 최근 주 4일 근무제 시범 사업 관련 정부 논의가 초기 단계에 있다고 전했다.

스페인의 주 4일 근무제 논의는 군소 진보정당인 '마스 파이스'에서 제안된 것으로, 해당 정당은 희망업체들을 대상으로 향후 3년간 주 4일 근무제를 도입하는 방안을 제시했다. 또 근무시간 축소에 따른 기업의 손실 비용은 사업 첫해에 정부가 전액 보상하고, 둘째 해엔 50% 보상, 3년 째엔 33% 보상하는 등 지원책도 포함됐다.

스페인 정부가 마스 파이스 정당의 사업 제안을 채택할 경우, 총사업비는 5000만유로(약 661억원)에 이를 것으로 추정된다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr