박영선 더불어민주당 서울시장 후보가 4.7서울재보궐선거를 하루 앞둔 6일 서울 서대문구 홍제역 부근에서 한 시민에게 인사를 나누고 있다./국회사진기자단

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.