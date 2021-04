남원시 어린이청소년도서관 ‘길 위의 인문학’ 공모 선정

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 남원시어린이청소년도서관이 문화체육관광부 주관하고 한국도서관협회 주최한 ‘길 위의 인문학’ 공모사업에 선정됐다.

도서관 ‘길 위의 인문학’ 사업은 도서관 기반 시스템을 활용해 독서, 토론, 탐방을 연계한 인문학 프로그램을 제공함으로써 지역 도서관을 거점으로 주민의 문화수요 충족, 자생적 인문 활동 확산에 기여하고 공동체 활성화를 목적으로 한다.

남원시 어린이청소년도서관은 지난해에 그리스로마신화와 한국신화를 주제로 강연과 토론을 연계한 인문학 프로그램을 운영, 참여한 시민들의 많은 관심을 받았다.

올해는 지난해 강의로 더 다룰 수 없었던 신화의 다른 이야기들을 강의함으로써 일회적인 행사로 끝내지 않고 연속적인 행사로 운영할 수 있게 했다.

남원시 어린이청소년도서관에서 치유글쓰기와 연계한 인문학 강연을 내달 초부터 오는 9월까지 매주 목요일 1회씩 총 20회에 걸쳐 운영할 계획이며, 인문학에 관심 있는 시민은 누구나 무료로 참여할 수 있다.

