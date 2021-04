[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 오는 15일 백신접종센터 개소를 앞두고 6일 오후 모의훈련을 실시했다.

김수영 양천구청장은 개소 전 모의훈련을 통해 실제 접종이 원활하게 진행될수 있도록 세심히 살피고, 시설과 이동동선을 점검했다.

