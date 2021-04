올해 들어 사업장 관련 집단감염 확진자 3462명…제조업 최다(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 올해 1월 이후 사업장 관련 집단감염은 총 161건이 발생했으며, 관련 확진자만 3462명에 달하는 것으로 집계됐다.

6일 중앙방역대책본부(방대본)에 따르면 올해 들어 사업장 관련 집단발생은 1월 41건(844명), 2월 60건(1408명), 3월 60건 (1210명) 등 총 161건 발생했다. 이날 기준 집단사례 1건당 관련 확진자는 21~24명 규모다.

최다 발생 업종은 제조업이었다. 올해 1월부터 3월까지 총 54건(1280명)이 발생해 전체 집단발생 건 중 37%를 차지했고, 서비스업(645명), 육가공업(481명), 도소매업(268명) 관련이 뒤를 이었다.

2월 대비 3월 확진자 수는 서비스업, 육가공업 등에서 주로 증가했고, 제조업과 도소매업은 감소하는 경향을 보였다.

대표적인 사업장 내 집단발생 사례는 충북 충주시 육류가공업 관련(68명), 경기 안성시 축산물공판장 관련(140명) 등으로 육가공업 관련 208명이 확진 판정을 받았다.

제조업 관련해선 경기 남양주시 플라스틱공장 관련(200명) 사례가 발생 규모로는 가장 컸다.

이밖에 서울 광진구 음식점 관련(82명), 경기 광주시 재활용의류선별업 관련(20명) 등이다.

지표환자는 대부분 해당 사업장의 종사자였고, 이후 동료와 가족·지인 등에게 추가 전파가 이뤄졌다.

방역당국은 "증상 발생 이후 업무 또는 다중이용시설을 방문하거나 환기가 불충분하고 밀폐된 작업 환경에서 근무한 경우, 공용공간·기숙사 생활 중 기본 방역수칙 준수가 미흡한 경우 등이 주요 위험요인으로 확인됐다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr