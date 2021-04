장성군, 코로나19 백신 접종 대비 합동 모의훈련 실시

[아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군은 6일 안전한 코로나19 백신 접종을 위한 합동 모의훈련을 실시했다고 밝혔다.

모의훈련은 오는 15일부터 시작되는 2분기 백신 접종에 대한 철저한 대비가 목적이었다.

훈련에는 장성군 보건소와 경찰서, 소방서, 군부대가 참여했다.

2분기 백신 접종은 75세 이상 주민과 노인시설 입소자 및 종사자 7000여 명을 대상으로 한다.

아스트라제네카와 화이자 백신이 함께 사용될 예정이다.

장성군은 지난달 31일 초저온냉동고를 설치를 마치는 등 백신 보관법과 시설 관리, 인력 지원 등 전 과정에 걸쳐 철저한 준비를 이어왔다.

장성군 예방접종센터(장성군민회관)에서 열린 이번 합동 모의훈련은 ▲백신준비 구역 내 화이자 백신 이송 및 준비 시연 ▲접종 대상자 확인 및 예진, 접종 시연 ▲접종 후 이상반응 발생 시 대응훈련으로 나눠 진행됐다.

훈련을 참관한 전남도청 평가단은 백신 제조실과 접종실로 연결되는 구간에 알림벨을 설치한 점을 우수사례로 선정하는 등 호평했다.

유두석 장성군수는 “접종 대상에 해당되는 모든 군민이 안전하게 접종받으실 수 있도록 시스템 구축과 대응태세 확립에 만전을 기하겠다”고 말했다.

호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr