케이뱅크, 내일부터 정기예금 금리 인하…0.1%P ↓

7일부터 파킹통장·정기예금 등 수신상품 금리 0.1%p 인하

[아시아경제 성기호 기자]인터넷전문은행 케이뱅크가 7일부터 정기예금 등 수신 상품 금리를 0.1%포인트 인하한다.

6일 케이뱅크에 따르면 7일 0시부터 금리가 인하되는 수신 상품은 ▲ 파킹통장 '플러스박스' ▲ 듀얼K 입출금통장 ▲ 코드K 정기예금 ▲ 주거래우대 정기예금 등 4가지다.

하루만 맡겨도 연 0.6%의 이자를 제공하던 파킹통장 '플러스박스'의 금리는 연 0.5%로 0.1%포인트 낮아지고, 듀얼K 입출금통장은 우대금리가 깎여 최고금리가 기존 0.6%에서 0.5%로 0.1%포인트 줄어든다.

코드K 정기예금은 1년 만기 기준 현행 연 1.3%에서 연 1.2%로 금리가 낮아지는 등 기본금리가 최대 0.1%포인트 인하된다. 주거래우대 정기예금도 기본금리가 1.0%포인트 인하된다.

케이뱅크의 수신금리 인하는 예대율 관리 차원으로 풀이된다. 예대율은 예금 잔액 대비 대출금 잔액 비중을 나타내는 건전성 관리 지표다. 케이뱅크는 최근 수신고가 전년 대비 2배 이상 급증하며 예대율이 낮아졌다.

