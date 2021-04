합천군의회 4월 정례간담회 개최

4월 군정주요업무계획 및 시설관리공단 설명 청취



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군의회는 6일 오전 의회 간담회장에서 '4월 정례간담회'를 개최하고 군 집행부로부터 주요업무계획과 시설관리공단 설립 관련 설명을 청취했다.

군의회는 지난달에 이어 7일에도 강원도 영월군 시설관리공단을 추가로 방문 견학할 예정이다.

오는 14일 오후 2시에는 종합사회복지관 3층 대강당에서 시설관리공단 설립에 따른 전문가 초청 토론회를 개최해 지역사회의 여론을 보다 적극적으로 수렴해나갈 계획이다.

전문가 초청 토론회는 ‘합천군 시설관리공단 설립 필요성 및 타당성 분석’이란 주제로 경상대학교 경영정보학과 정대율 교수가 사회를 맡아 진행한다.

패널로는 지방공기업평가원 정성환 박사, 경남대학교 경영학부 정무관 교수, 함양시민연대 정수천 사무국장, 제윤의정 학술연구소 윤진훈 소장이 참여하고, 참석인원은 군의원, 기관·사회단체 회원, 군민 등 100명 정도이다.

배몽희 의장은 인사말에서 “우리군 대표 축제들이 취소되는 등 여전히 코로나19 상황이 지속되는 가운데 15일부터 시작되는 75세 이상 어르신에 대한 백신 예방접종이 원활히 이루어질 수 있도록 만전을 기해줄 것”을 집행부에 당부했다.

또한 “군의회도 군 시설관리공단 설립에 따른 타지자체 방문과 전문가 초청 토론회가 내실 있게 이루어질 수 있도록 준비에 철저를 기해달라”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr