금호석유화학, 사외이사 중심 이사회 및 위원회 구축

신규 이사진 포함 첫 이사회 개최…백종훈 신임 대표이사 선임

[아시아경제 황윤주 기자] 금호석유화학이 올해 3월 정기주주총회에서 신규 선임된 5명의 이사들과 함께 이사회를 개최했다고 6일 밝혔다.

금호석유는 이 자리에서 대표이사 선임, 위원회 운영 등을 논의한 결과 올해 주주총회에서 사내이사로 선출된 백종훈 부사장을 신임 대표이사로 선임했다.

이사회 내 위원회는 전면 사외이사 중심으로 구성된다. 올해 정관 변경에 따라 새롭게 설치된 3개의 위원회 중 내부거래위원회와 보상위원회는 전원을 사외이사로, ESG(환경·사회·지배구조)위원회는 사외이사를 3분의 2이상으로 구성한다.

각 위원회의 위원장 역시 사외이사가 맡아 운영의 투명성과 독립성을 한층 제고한다. 감사위원회 위원장에는 황이석 사외이사, 내부거래위원회 위원장에는 이정미 사외이사, ESG위원회 위원장에는 박순애 사외이사가 각각 선임되었다. 보상위원회는 작년 주주총회에서 선임된 이재경 사외이사가 위원장을 맡는다.

박찬구 금호석유화학그룹 회장은 "각계에서 풍부한 경험을 가진 이사진이 금호석유화학의 경영 효율성과 투명성 및 주주와 이해관계자의 권익을 제고하는 데 힘써 줄 것으로 믿는다"는 기대를 밝혔다.

