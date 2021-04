장성군, 자살 고위험군 집중 관리 실시

[아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군은 내달까지를 자살 예방 집중관리 기간으로 정하고 자살 고위험군에 대한 집중관리를 실시한다고 6일 밝혔다.

매년 봄철은 자살률이 증가하는 고위험 시기이며, 코로나19 장기화로 인한 우울감까지 더해져 올해는 자살이 더욱 심각한 사회문제로 대두되고 있는 상황이다.

이에 장성군보건소는 자살예방상담전화(1393) 안내 현수막 게첨 및 ‘도움기관정보’ 포스터 배부 등을 통해 자살 예방 홍보활동을 강화하고 있다.

읍·면 보건지소에 생명지킴이 양성 교육을 실시해 자살 위기자를 발굴할 수 있는 역량도 강화할 방침이다. 또 자살 고위험군 군민을 대상으로 지속적인 안부 확인과 상담 등 밀착관리를 실시한다.

이 외에 코로나19 우울감 감소를 위해 자가격리자 심리상담 활동도 추진한다.

보건소 관계자는 “자살 예방 집중관리 기간 동안 생명의 존귀함을 일깨워 군민의 우울감을 낮추고 자살률을 감소할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

