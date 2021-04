광양항, 신규 항차 유치로 컨테이너물동량 회복 청신호

총 84항차로 연계성 강화…물류비 절감과 수출입물량 창출

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 올해 들어 광양항 컨테이너 신규 항차가 늘어나면서 컨테이너물동량 회복에 청신호가 켜졌다.

여수광양항만공사(사장 차민식, 이하 공사)는 코로나19 확산 등 어려운 대내외 여건 속에서도 올 1분기 동안 7개 신규 항차를 유치했다고 6일 밝혔다.

공사에 따르면 지난 2월 8일 세계 4위 선사인 CMA-CGM의 GSX 괌·사이판 서비스를 시작으로 국적선사 동북아 서비스인 팬오션 KSC, 장금·흥아라인 STS, 고려·남성해운 NCQ, 그리고 광양항과 동해항을 잇는 연안피더 서비스인 SCL사의 KDS 서비스가 광양항에 신규 기항했다.

또 흥아라인 SIS2, 에버그린 KCV 동남아 2개 신규 항차 유치를 확정해 2분기부터 본격 운영에 들어갈 예정이다.

이와 함께 공사는 글로벌 초대형 얼라이언스의 중남미, 미동부 등 광양항 미기항 원양노선 유치를 위한 협의를 적극 추진 중에 있다.

공사는 이번 7개 신규 서비스 유치로 연간 12만TEU의 물량 창출 효과가 예상했다.

특히 광양항 ‘컨’ 서비스 항차는 총 84항차로 증가해 항로 연계성 강화를 통한 지역 화주들의 물류비 절감 및 신규 수출입 물량 창출 효과가 기대된다고 설명했다.

장방식 마케팅부장은 “기항차수 증대 및 항로다각화는 코로나19로 침체된 지역 수출입 산업 회복과 중장기적인 광양항 물동량 활성화 전략에 필수적인 요소”라며 “보다 다양한 해상물류 옵션을 제공하고 국내 수출입 1위 항만의 위상을 공고히 할 수 있도록 최선을 다 하겠다”고 밝혔다.

한편, 공사와 ‘컨’ 부두 운영사는 코로나19 확산에 따른 해운항만물류 위기에 효과적이고 신속한 대처를 위해 ‘컨테이너물동량 비상대응 T/F’를 구성해 비대면 화상마케팅 강화, 주요 선·화주 매칭 마케팅 추진 등 다양한 유치활동을 전개하고 있다.

또 공사는 ‘컨’부두 통합, 부두기능 재배치, 배후부지 추가 개발, 완전자동화부두 건설 등 세계적인 수준의 항만 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr