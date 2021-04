코로나19 극복 영농 지원 바우처 12일부터 신청 접수

[세종=아시아경제 김현정 기자] 코로나19 확산으로 농업 경영에 어려움을 겪는 농가를 돕기 위한 '코로나19 극복 영농지원 바우처 사업' 신청을 오는 12일부터 받는다고 농림축산식품부가 6일 밝혔다. 지원 대상은 등교나 외식업 영업 제한으로 피해를 본 화훼·겨울수박·학교급식 납품 친환경 농산물·말 생산농가와 농촌체험휴양마을이다.

이들 5개 분야에 종사하는 농가와 마을은 출하 실적 확인서, 통장 거래 내역서 등 각종 증빙자료를 확인해 2019년 대비 2020년 매출액이 감소한 경우에 지원한다.

다만 다른 산업에 비해 매출 증빙이 어려운 농업 분야의 특성을 고려해 농협·도매시장 등 대형 거래처에서 발급한 증명서뿐만 아니라 거래 상대방이 거래 내역을 확인하고 서명한 자료 등도 폭넓게 인정하기로 했다.

온라인 신청은 오는 12∼30일 바우처 홈페이지에서 할 수 있다. 현장 신청은 오는 14∼30일 해당 품목을 재배하는 농지 소재지의 읍·면·동사무소에서 가능하다.

지급 대상자로 선정되면 다음 달 14일부터 100만원 상당의 바우처를 선불카드로 지급한다. 선불카드는 9월 30일까지 지정된 업종에서만 쓸 수 있고 사용기간이 지난 후 남은 잔액은 소멸한다. 이의 신청은 다음 달 14∼23일 받고, 관할 지방자치단체에서 재심사한 후 지급 여부를 결정한다.

바우처를 수령한 사람은 제1회 추가경정예산 상의 유사 재난지원금을 중복해 받을 수 없다. 자세한 내용은 바우처 홈페이지에서 확인하면 된다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr