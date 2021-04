[아시아경제 이민지 기자] 주성엔지니어링 주성엔지니어링 036930 | 코스닥 증권정보 현재가 11,600 전일대비 100 등락률 +0.87% 거래량 502,072 전일가 11,500 2021.04.06 12:53 장중(20분지연) 관련기사 중화효과 뛰어나다! ‘국내치료제’ 게임체인저 등장주성엔지니어링, 커뮤니티 활발... 주가 6.43%.‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 은 145억원 규모로 SK하이닉스와 반도체 제조장비 공급 계약을 체결했다고 6일 공시했다. 이는 지난해 매출액 대비 12%에 달한다.

