생태탕집 아들 "16년 전 오세훈 못 알아봐…어머니한테 들었다"

[아시아경제 허미담 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 2005년 내곡동 땅 측량 후 식사를 했다고 주장한 생태탕집 주인 아들이 6일 "16년 전 생태탕집에 방문한 오 후보 얼굴은 기억나지 않는다"라는 취지로 말해 논란이 일고 있다.

이날 중앙일보에 따르면 A씨는 "2005년에는 오 후보란 사람에게 관심이 없었고 또 그분이 얼굴에 선글라스를 끼고 있어서 얼굴이 기억나지 않는다"라고 말했다.

이어 "최근 어머니한테 전화하니 당시 백바지에 선글라스 낀 사람이 오 후보라고 하더라. 그 말을 듣고 보니 당시에 나도 본 것 같았다. 그래서 '그 사람이 오세훈씨였나 보다'하고 알게 된 것"이라고 전했다.

또 A씨는 "야당에서 당시 메뉴가 '지리'였는지 '매운탕'인지 묻던데 매운탕이었다"라고 덧붙였다.

앞서 A씨와 그의 어머니는 지난 2일 TBS라디오 '김어준의 뉴스공장'에 출연해 2005년 6월 내곡동 땅 측량 당일 오 후보가 가게에 왔었다고 주장했다. A씨는 오 후보의 신발이 '페라가모'였다고 말하기도 했다.

특히 A씨는 전날에도 '뉴스공장'에 출연해 "오 후보가 2005년 6월 분명히 생태탕을 먹으러 왔었다"고 거듭 주장했다.

A씨는 "국민의힘 측에서 '생떼탕이다' 등의 말을 하는 걸 보고 상당히 기분 나빴다"라며 "저희는 있는 얘기를 드린 거다. 근데 어머니(생태탕집 주인)가 공격받는 상황이 되니까 저도 너무 화가 나서 인터뷰를 요청하게 된 것"이라고 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr