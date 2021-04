산은, 쌍용차 회생절차 개시여부 의견 전달…"키는 법원이"

쌍용차, HAAH오토모티브의 투자결정 지연으로 P플랜 멀어져

산은, 오늘 쌍용차의 회생절차 개시 여부에 대한 의견 회신서 제출 예정

[아시아경제 박선미 기자] 쌍용자동차는 유력 투자자인 HAAH오토모티브의 투자결정 지연으로 P플랜(사전회생계획)과 더 멀어지게 됐다. KDB산업은행이 6일 법원에 쌍용차의 회생절차 개시 여부에 대한 의견 회신서를 보내지만 사실상 의견 회신서는 참고용일뿐 쌍용차의 회생절차 돌입 문제는 전적으로 법원의 결정에 달려있다.

금융권에 따르면 서울회생법원은 이달 1일 쌍용차 채권단에 쌍용차의 회생절차 개시 여부를 묻는 의견 조회서를 보냈고, 주채권은행인 산은은 이날 오후께 채권자들의 의견을 취합해 내용을 법원에 전달할 예정이다.

산은 관계자는 "산은이 채권자들의 의견을 모아 법원에 쌍용차 회생절차 개시 여부에 대한 의견 회신서를 제출하겠지만, 개시 여부를 결정하는 키는 법원이 쥐고 있다"며 "통상적으로 채권단 의견을 물어 참고하는 절차로 산은의 동의, 부동의 의견이 결정에 사실상 큰 영향을 미치지는 못한다"고 밝혔다.

업계에서는 HAAH오토모티브가 법원이 요구한 시점인 3월31일까지 투자의향서를 보내지 않은 만큼 일단 회생절차 돌입은 불가피할 것으로 보고 있다. 앞서 은성수 금융위원장도 HAAH오토모티브가 시간을 더 달라고 요청한 것으로 알고 있다고 말하면서도 "시간을 계속 끌 수는 없으니 결국 의견이 오지 않으면 투자의향이 없는 것으로 봐야할 것 같다"며 다음 수순에 대비하고 있다는 신호를 보냈다.

법원의 쌍용차에 대한 회생절차 개시 결정은 4·7 재·보궐선거가 끝난 뒤인 오는 8∼10일께 나올 가능성에 무게가 실린다. 회생절차가 개시되면 쌍용차는 구조조정과 채권탕감 등을 통해 몸집 줄이기가 본격화될 전망이다. 몸집을 크게 줄인 후 새로운 투자자에게 매각하는 방안이 유력하다. 업계에서는 현재 국내 업체를 포함한 3~4곳이 법정관리 이후의 쌍용차에 대한 인수 의사를 표시한 것으로 알려졌다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr