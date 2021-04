"내 인생 첫 회원권" 한화호텔앤드리조트, 어린이 멤버십 '키즈Q' 업계 최초 출시

전국 한화리조트, 호텔, 워터파크, 아쿠아리움 등 어린이 시설 이용

뽀로로룸 등 최대 50박 무료, 호텔 숙박·뷔페 이용권 등 혜택 제공



[아시아경제 김유리 기자] 한화호텔앤드리조트는 어린이 멤버십 '키즈Q'를 업계 최초로 출시했다고 6일 밝혔다.

'내 인생 첫 회원권'을 콘셉트로 한 키즈Q는 5년 간 다양한 이용 혜택을 제공하는 것이 특징이다. 일반 회원권이 리조트 숙박을 회원가로 제공하는 혜택에 초점을 맞췄다면, 키즈Q는 숙박과 조식 제공뿐만 아니라 아쿠아리움, 워터파크, 뽀로로 키즈카페, 바운스 트램폴린 파크, 브릭라이브, 드로잉 카페 등 키즈 시설, 놀이공원 등 레저시설도 무료 제공된다.

주요 혜택은 5년간 ▲전국 12개 한화리조트 10박 무료(년) ▲전국 5개 아쿠아플라넷 입장권 6매(년) ▲리조트&호텔 레스토랑 조식 이용권 12매(년) ▲키즈 가족 시설 이용권 12매(년) ▲어린이날 케이크 교환권 1매(년) 등이다. 최초 가입 혜택으로 플라자 호텔이나 여수 벨메르 객실 숙박 및 조식 패키지 2매 또는 놀이공원(에버랜드) 입장권 3매(년)를 선택해 이용할 수 있다. 뽀로로 리미티드 에디션으로 구성된 키즈 박스도 제공된다.

회사 관계자는 "아이들이 자신들의 인생 첫 회원권으로 부모님을 모신다는 발상에서 기획한 상품"이라며 "코로나19 확산 이후 보다 안전하고 특별한 휴식을 원하는 가족 고객의 요구를 반영한 만큼 꾸준한 문의가 이어지고 있다"고 말했다.

어린이 멤버십 키즈Q를 이용하면 1300만원 상당의 혜택을 누릴 수 있다. 총 100명에게만 선착순 판매하며 가격은 990만원이다. 가입일로부터 5년간 혜택을 누릴 수 있다.

한화리조트는 어린이 멤버십 맞춤형 상담 서비스를 제공해 예약 및 문의를 보다 편리하게 이용할 수 있도록 했다. 키즈Q 관련 보다 자세한 사항은 한화리조트 공식 홈페이지를 통해 확인하면 된다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr