롯데마트 "고등어 시세 대비 40% 가량 저렴하게 판매"

2마리 4980원하던 노르웨이 자반 고등어, 4마리 5980원에

갈치 이어 생선 매출 2위…8일부터 14일까지 전 점서 판매

[아시아경제 김유리 기자] 롯데마트는 창립 23주년을 기념해 8일부터 14일까지 '노르웨이 자반 고등어'를 시세 대비 40% 가량 저렴한 가격에 선보인다고 6일 밝혔다.

롯데마트는 고객 장바구니 부담을 덜기 위해 이번 행사를 기획해 선보이게 됐다고 말했다. 8일부터 14일까지 전 점에서 '노르웨이 자반 고등어(2손 4마리, 냉장)'를 시세 대비 40% 가량 저렴한 5980원에 판매한다.

고등어는 가격이 비싸지 않으면서 영양가가 높아 대중적인 사랑을 받는 생선이다. 롯데마트에서는 2018년부터 매년 전체 생선 중 갈치에 이어 매출 2위를 기록하고 있다.

최근 코로나19 영향으로 생물 고등어 시황이 좋지 않아 생물 고등어는 물론 냉동 고등어 가격까지 지속 오르고 있다. 수산정보포탈에 따르면 2020년 고등어 어획량은 전년 대비 25% 가량 감소했으며 냉동 고등어 가격 역시 2020년 4월 2만2407원에서 2021년 4월 5만3282원으로 2배 이상 올랐다(서울특별시농수산식품공사, 10㎏ 상품 기준).

롯데마트 이병화 수산MD(상품기획자)는 "국민 생선 고등어의 가격이 지속 오르는 상황에서 고객들의 장바구니 부담을 덜어드리기 위해 이번 행사를 준비했다"며 "행사 기간 동안 시세 대비 절반 가량 저렴한 노르웨이산 자반 고등어를 만나보길 바란다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr