[아시아경제 김혜민 기자] LG전자가 26년 만에 휴대전화 생산 및 판매를 종료하기로 한데 대해 일본 언론은 중국 기업의 약진에 원인을 찾았다.

NHK는 "고급 기종 시장에서는 미국 애플이나 한국 삼성전자와 격차가 벌어졌고, 그 사이 중국 업체 등에 밀린 것이 요인"이라고 분석했다.

니혼게이자이 신문은 "일본의 전기업체를 궁지로 몰아넣던 한국 기업들도 중국기업의 추격을 받아 어쩔 수 없이 철수하기 시작했다"고 봤다. LG전자의 휴대전화 사업이 2014년 정점에 달한 이후 중국 화웨이, 샤오미, 오포 등에 밀리는 형국이 이어졌다는 것.

교도통신은 "스마트폰 시장에서 세력을 확대하는 중국 기업 등에 인재가 유출될 가능성도 있다"고 전망했다.

