지금이 ‘혈세’ 써야 할 때 … 부산 기장군, ‘정관 선별검사소’ 코로나19 종식 때까지 운영키로

군 예산으로 운영 중인 선별검사소서 증상없어도 희망 군민에 검사



오규석 군수 “생명·안전 지켜줄 최후 보루, 전시 ‘야전병원’ 철수안돼”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군 정관보건지소 선별검사소가 코로나19 종식 때까지 운영된다.

기장군은 5일 오전 ‘코로나19 대응 일일상황보고회’를 갖고 예산을 확보해 코로나19 종식 때까지 선별검사소를 운영키로 했다.

오규석 기장군수는 “선별검사소 폐쇄는 부상자에게 필수적인 야전병원을 철수시키는 것과 같다. 주민의 생명과 안전을 지켜줄 최후의 보루가 바로 선별검사소”라고 주장하며 “혈세를 써야 하는 때”라고 했다.

이에 따라 기장군은 올해 1월 1일부터 운영해온 정관보건지소 선별검사소를 코로나19 종식 때까지 계속해서 운영한다.

운영시간은 기존과 동일하게 평일 오전 10시부터 오후 4시까지 운영하고, 주말과 공휴일은 운영하지 않는다.

정관보건지소 선별검사소는 기장군에서 자체 예산을 들여 직접 운영함에 따라 기장군민을 대상으로 운영한다.

증상 유무나 역학적 연관성과 상관없이 코로나19 진단검사(비인두도말PCR) 받기를 희망하는 기장군민은 신분증을 지참해 선별검사소를 방문하면 된다.

지난 1월 1일부터 지금까지 정관보건지소 선별검사소는 7635명에 대해 코로나19 진단검사를 해 9명의 확진자를 발견했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr