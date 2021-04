[아시아경제 이민우 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 159,500 전일대비 1,000 등락률 +0.63% 거래량 1,354,432 전일가 158,500 2021.04.05 10:28 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 26년만에 휴대폰 손뗀다…7월31일 중단(상보)[속보] LG전자, 26년만에 휴대폰 손뗀다…7월31일 중단[속보] LG전자, 휴대폰 사업 중단 공시 "생산 및 판매 종료" close 는 MC사업부문(휴대폰 사업) 생산 및 판매를 종료한다고 5일 공시했다.

LG전자 측은 "휴대폰 시장의 경쟁 심화와 사업 부진 지속되고 있고 내부 자원 효율화를 통해 핵심 사업에 역량을 집중하기 위해서 영업을 정지한다"며 "MC 사업부 종료 여파로 단기적으로 매출액의 감소가 있을 수 있지만 중장기적 사업 체질과 재무구조 개선효과가 기대된다"고 설명했다.

이에 따라 이날 오전 10시29분부터 10시59분까지 LG전자의 주권 매매거래가 정지된다.

