서초구 ‘청년 미디어 크리에이터' 양성

기본부터 심화과정까지 총 4회 7개월 운영, 만 19세 이상 34세 미만 청년 70명 모집...4월1일부터 4월16일까지 서류 모집 진행, 4월22일 최종 합격자 발표

[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 조은희)는 1인 미디어 산업을 활성화, 청년들이 가진 창의적인 아이디어를 취업·창업으로 연결하는 ‘서초구 미디어 크리에이터 양성 과정’을 운영한다.

지난해 2회에 걸쳐 진행된 교육은 큰 호평을 받으며 교육 인원 확대 건의가 잇따랐다.

이에 따라 올해는 기본과정을 기존 2회에서 1회 추가, 총 3회로 확대하고 새롭게 심화과정까지 개설, 운영한다. 특히 심화과정에서는 고급 영상 편집기술과 현직 크리에이터가 전수하는 홍보 노하우 등을 배울 수 있다.

교육시간은 교육생의 출석 부담을 줄이기 위해 월요일 저녁반과 토요일 오후반으로 운영되며 선발인원은 각각 20명이다.

신청서 접수는 4월1일부터 4월16일까지 서초구청 홈페이지나 구글폼을 이용한 QR코드를 통해 신청가능하다.

서류심사 합격자를 대상으로 4월20일 전화로 비대면 면접을 진행, 최종합격자는 4월22일 발표한다.

미디어 크리에이터가 되는 기본과정 교육은 총 12주간 온·오프라인으로 진행되며 미디어 콘텐츠 기획, 영상 촬영과 편집이 주요 과정이다. 우수한 성적으로 수료한 수강생들은 심화과정 교육에 우선적으로 선발된다.

심화과정은 12주간 진행하며 영상촬영과 편집에 관한 고급 스킬 뿐 아니라 실전에 필요한 전략을 개인별 맞춤형으로 제공한다.

또 각자의 특성에 맞춘 콘텐츠 홍보 전략, 현직 크리에이터에게 듣는 1:1 멘토링 등 실전에 필요한 내용으로 다채롭게 구성했다.

해당 과정을 수료한 사람은 수료증과 각자의 개성과 능력을 펼칠 수 있는 크리에이터 공모전에 참여할 수 있는 기회가 주어진다.

공모전은 서초구정과 관련된 콘텐츠나 프로그램을 카드뉴스, 영상 브리프 등으로 출품하면 우수작품을 선정하여 시상하는 것이다.

시상인원은 총 6명(최우수상 1명, 우수상 2명, 장려상 3명)이며 수상자에게는 상장과 상금이 제공된다. 구는 공모전 우수 콘텐츠를 서초 크리에이터 유튜브, 블로그, 구청 홈페이지 등에 게재하여 크리에이터 활동을 적극 지원할 예정이다.

상반기 기본 교육과정은 4월26일부터 7월5일까지 운영하는 평일 저녁반(월요일 오후 7~10시) 수업과 , 5월1일부터 7월10일까지 운영하는 주말 오후반(토요일 오후 2~5시) 수업으로 구성된다.

이어 하반기 기본 과정은 6월4~8월13일, 최종 심화 과정은 8월14~10월30일 운영된다. 신청접수와 자세한 문의사항은 서초구청 홈페이지 또는 아동청년과로 문의하면 된다.

조은희 서초구청장은 “코로나 등으로 인해 젊은 청년들이 취업이라는 끝없이 높은 사회진입의 벽 앞에서 방황하는 현실이 매우 안타깝다며 끝까지 포기하지 않고 계속해 도전할 수 있도록 맞춤형 청년 지원정책을 제공 하겠다”고 말했다.

