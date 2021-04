영등포구 문래동 청소년 전용공간 4호점 ‘문래, 날다’ 운영 시작

문래창작촌 초입 위치 문래공원 조망과 감각적 인테리어 돋보여... 학교 밖 청소년들의 휴식 및 모임공간과 학업 및 취·창업 등 지원

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 학교 밖 청소년의 자율적인 교류와 자립을 지원하는 청소년자율문화공간 4호점 ‘문래, 날다’ 운영을 올해부터 본격 시작했다.

문래창작촌 내 3층짜리 건물 3층에 약 66㎡ 규모로 조성된 청소년자율문화공간 4호점 ‘문래, 날다’. 창밖을 보면 탁 트인 문래공원 전경이 내려다보인다.

지난해 12월에 완공됐으나 코로나19 감염 우려로 문을 열지 않고 있다가 올 2월23일부터 운영을 시작했다.

‘문래, 날다’에는 학교 밖 청소년이 또래와의 관계 형성을 통해 사회화의 기초를 다질 수 있는 휴식·모임 공간과, 건강한 사회인으로 자립할 수 있도록 직업교육 및 체험을 할 수 있는 창업·창직 공간이 마련돼 있다.

특히 이곳에는 바리스타를 꿈꾸는 청소년들이 취업 교육과 직업 훈련을 받으며 미래를 꿈꿀 수 있는 카페가 마련돼 있어 눈길을 끈다.

지난달 24일 채현일 영등포구청장은 이곳 ‘문래, 날다’를 방문해 바리스타 직업훈련 중인 학생들과 소통했다.

구는 이곳 ‘문래, 날다’의 지리적 특성을 살려 향후 문래창작촌 측과 연계한 창업교실을 운영하고 사회적 협동조합을 구성하는 등 실질적인 창업 과정을 지원할 계획이다.

뿐 아니라 검정고시 온라인 강의와 학습 공간 제공으로 사회인으로의 진로활동 지원에도 힘쓴다.

운영 시간은 월~금 오전 9~오후6시. 토·일요일은 쉰다.

이용을 원하는 학교 밖 청소년은 영등포구 학교밖청소년지원센터 꿈드림으로 문의 또는 홈페이지에 접속해 관련 정보를 확인할 수 있다.

한편, ‘문래, 날다’ 운영기관인 영등포구 학교밖청소년지원센터는 청소년들을 위한 상담·교육·진로·자립 등을 지원하는 프로그램을 제공하고 있다.

지난해 코로나19로 인한 운영 중단에도 불구, 검정고시 합격 28명, 대학 및 상급학교 진학 6명, 바리스타 자격증 취득 4명, 기계장비 및 컴퓨터 응용 관련 자격증 취득 34명, 취업 및 인턴십 26명 등 성과를 거둔 바 있다.

채현일 영등포구청장은 “어느덧 4호점까지 마련된 영등포 청소년자율문화공간은 학교 밖 청소년들에게 활짝 열려 있는 꿈과 끼를 키우는 공간이 되고자 한다”며 “이곳에서 청소년들이 다양한 프로그램에 참여하며 경험을 쌓아 어엿한 사회인으로 성장할 수 있기를 바란다”고 전했다.

