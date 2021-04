박영선 토론회서 '투표용지 봤다' 전언 논란

[아시아경제 부애리 기자] 박영선 더불어민주당 서울시장 후보가 참석한 토론회에서 '사전투표 참관인이 보기에 민주당 표가 많았다더라'는 취지의 발언이 나와 야당이 중앙선거관리위원회 조사를 촉구했다.

박시영 여론조사기관 윈지코리아 대표는 2일 유튜브로 생방송된 박 후보와 진보 성향 유튜버들의 토론회에서 "몇몇 민주당 강북 쪽 의원들과 통화해 보니 우리 쪽이 이긴 것 같다는 얘기를 다수가 전달했다"고 말했다.

그는 "투표 참관인들이 있지 않으냐"며 "(기표한 투표용지를) 봉투에 넣을 때 대충 본다. 밖에 도장이 얼핏 나온다"고 설명했다.

박 대표는 이어 "알 수는 없지만 느낌에는 55대 45정도로 이겼을 것 같고. 내일(3일)은 7대3 이상으로 확실히 벌려야 한다"고 말했다.

이를두고 배준영 국민의힘 중앙선대위 대변인은 "선거 참관인이 투표용지의 기표 내용을 살펴보고 결과를 민주당 의원에게 알려줬다는 취지의 주장"이라며 "선관위의 철저한 조사를 촉구한다"고 밝혔다.

전주혜 의원도 "이 말이 사실이면 부정선거를 자인하는 셈이고 거짓이면 허위사실 공표죄"라며 "떳떳하다면 들었다는 민주당 의원들이 누구인지 밝히라"고 촉구했다.

