[아시아경제 임철영 기자] 한중 외교장관 회담이 4개월만에 열렸다.

3일 오전(현지시간) 정의용 외교부 장관과 왕이 중국 외교담당 국무위원 겸 외교부장이 푸젠성 샤먼에 위치한 하이웨호텔에서 한중 외교장관 회담을 시작했다. 지난해 11월 말 서울에서 양국 외교장관 회담이 열린 이후 약 4개월 만이다.

양국 외교장관은 회담에 앞서 팔꿈치 인사를 하는 장면을 언론에 공개하고 회담에 들어갔다. 소수의 인원만 참석했다. 이 회담 이후 확대회담과 오찬 일정을 소화하고 정 장관은 오후 샤먼을 떠날 계획이다.

한편 양국 장관은 이날 만남에서 대북 문제를 포함해 한반도 정세에 대한 진단을 공유하고 코로나19 공동 대응 내년 수교 30주년 행사 등에 대해 두루 논의할 예정이다.

