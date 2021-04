쿠팡 "로켓배송, 상품가격 1만9800원 넘지 않아도 무료배송"

[아시아경제 김보경 기자] 쿠팡이 로켓배송 상품에 대해 1만9800원을 넘지 않아도 무조건 무료배송 해주는 서비스를 제공한다.

쿠팡은 "'로켓배송 상품 무조건 무료배송' 캠페인을 한정 기간 동안 진행한다"고 2일 밝혔다. 이번 캠페인은 소비자의 배송비 부담을 줄이기 위해 기획됐다.

쿠팡은 진행한 고객 설문조사에 따르면, 소비자의 88%가 구매 확정 전 배송비를 확인하는 등 배송비에 민감하다고 응답했다. 소비자의 76%는 배송비 때문에 구매를 망설인 적이 있다고 답했다.

이에 쿠팡은 배송비 걱정 없는 쇼핑을 경험할 수 있도록 와우 회원에 가입하지 않아도 '로켓배송상품 1만9800원 조건 없이 무조건 무료배송' '로켓직구상품 2만9800원 조건 없이 무조건 무료배송' 혜택을 제공하기로 했다.

무료배송 혜택은 별도의 신청없이 이벤트 기간 동안 이용 가능하다. 로켓배송, 로켓와우, 로켓직구 뱃지가 붙은 모든 상품에 적용된다. 와우 멤버십 가입 여부와 관계없이 진행되는 이벤트이며 대상 고객과 기간은 예고없이 변경될 수 있다. 쿠팡은 캠페인 홍보를 위해 가수 '비(RAIN)'를 모델로 기용해 광고 영상을 제작했다.

