한화생명, 한화증권 자회사 데이터애널리틱스랩 인수계획 취소

[아시아경제 송승윤 기자] 한화생명은 한화투자증권의 자회사 ㈜데이터애널리틱스랩의 지분 100%를 인수하는 거래를 중단한다고 2일 장 마감 후 공시했다.

전날 이사회는 데이터애널리틱스랩 지분 취득 취소안을 의결했다.

앞서 한화생명은 올해 2월 데이터애널리틱스랩 주식 200만주를 주당 3200원, 총 64억원에 취득한다고 공시했었다. 당시 한화생명은 인수 이유로 빅데이터 역량 강화를 들었다.

그러나 보험산업 데이터 활용 규제 변화 전망 등에 따라 인수를 보류하기로 한화투자증권과 상호 합의했다고 한화생명은 설명했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr