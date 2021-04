아리아나 그란데·저스틴 비버 등 세계적 아티스트, 빅히트 주주 된다

거물급 제작자 스쿠터 브라운의 '이타카 홀딩스' 지분 100% 취득

이타카 홀딩스 주요 임직원 및 소속 아티스트 하이브 유상증자 참여



[아시아경제 박형수 기자] 하이브(옛 빅히트 빅히트 352820 | 코스피 증권정보 현재가 243,000 전일대비 4,000 등락률 +1.67% 거래량 586,848 전일가 239,000 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 빅히트, 박영호 사외이사 신규 선임“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[종목속으로]"빅히트, 엔터 대장주 넘어 플랫폼 기업으로 진화 中" close )는 2일 자회사 빅히트 빅히트 352820 | 코스피 증권정보 현재가 243,000 전일대비 4,000 등락률 +1.67% 거래량 586,848 전일가 239,000 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 빅히트, 박영호 사외이사 신규 선임“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[종목속으로]"빅히트, 엔터 대장주 넘어 플랫폼 기업으로 진화 中" close 아메리카가 이타카 홀딩스 지분 100%를 인수한다고 공시했다.

이타카 홀딩스는 음악뿐만 아니라 IT와 영화, 문화 등 다양한 영역에서 사업을 하고 있다. 이타카 홀딩스 창업자 스쿠터 브라운이 이끄는 SB 프로젝트(Scooter Braun Project, SB Project)와 빅머신 레이블 그룹(Big Machine Label Group) 등 다양한 사업 부문을 인수한다.

스쿠터 브라운은 하이브 이사회에 합류하고, 스콧 보세타(Scott Borchetta)는 빅머신 레이블 그룹 CEO로 남는다. 이타카 홀딩스의 주요 임직원 및 소속 아티스트가 하이브가 진행하는 1818억원 규모의 3자배정 유상증자에 참여한다. 스쿠터 브라운과 스콧 보세타는 물론이고 저스틴 비버(Justin Bieber), 아리아나 그란데(Ariana Grande), 제이 발빈(J Balvin) 등이 하이브 주주로 참여한다.

하이브 방시혁 이사회 의장은 "이타카 홀딩스와의 새로운 파트너십은 어느 누구도 상상하지 못한 새로운 도전"이라며 "두 기업은 그동안 축적한 성과와 노하우 그리고 전문성을 바탕으로 국경과 문화의 경계를 넘어 긴밀한 협업으로 고도의 시너지를 창출할 것"이라고 말했다. 이어 "지금까지와는 또 다른 차원에서 음악 산업의 새 패러다임을 열어갈 하이브와 이타카 홀딩스의 무한한 가능성을 지켜봐 주길 바란다"고 덧붙였다.

하이브는 아티스트 브랜딩에 중점을 둔 음악 산업의 선구자인 이타카 홀딩스에 대한 관심을 오래전부터 보여왔다. 이후 이타카 홀딩스가 화답하면서 양사의 협력에 대한 공감대가 급속하게 형성됐다.

이타카 홀딩스 스쿠터 브라운 대표는 "이번 파트너십은 미국 내 아티스트 커리어 시작에 하이브의 혁신적인 시스템과 큐레이션 역량이 적용되는 시발점"이라고 강조했다. 이어 "기존 아티스트의 커리어 발전에도 큰 도움이 될 뿐만 아니라, 많은 아티스트들이 글로벌 시장에서 다양한 기회를 얻는데 도움을 줄 것"이라고 설명했다.

아울러 "우리 모두가 음악 산업을 혁신하며 역사를 만들고 업의 판도를 바꾸는 기념비적인 결과물로 기록될 것"이라고 했다. 이어 그는 방시혁 의장에게 "아티스트들의 창조적인 활동에 대한 후원과 전폭적인 지원에 진심으로 감사한다"고 덧붙였다.

이타카 홀딩스 앨리슨 케이(Allison Kaye) 파트너는 "15년이란 긴 시간 동안 스쿠터 브라운과 함께 최고의 팀을 구축하고 회사가 업계 최고의 엔터테인먼트 기업으로 도약하는데 일조했다"며 "엔터테인먼트, IT, 커머스, 콘텐츠 등 다양한 영역에서 회사와 아티스트 모두가 성장하면서 이번 파트너십으로 글로벌 시장 진출을 확대할 수 있는 기회를 얻어 기쁘게 생각한다"고 말했다.

하이브와 이타카 홀딩스는 파트너십을 통해 방탄소년단, 투모로우바이투게더, 세븐틴, 뉴이스트, 여자친구, 지코, ENHYPEN(엔하이픈), 저스틴 비버(Justin Bieber), 아리아나 그란데(Ariana Grande), 제이 발빈(J Balvin), 데미 로바토(Demi Lovato), 토마스 레트(Thomas Rhett), 플로리다 조지아 라인(Florida Georgia Line), 레이디 에이(Lady A) 등 다양한 글로벌 아티스트들의 음반제작과 매니지먼트 활동을 함께 하게 된다. 양사는 글로벌 톱 티어(Top-tier) 멀티 레이블 체제를 구축함으로써 글로벌 시장 공략을 위한 초석을 마련하게 됐다.

이타카 홀딩스는 미국 내 시장과 산업 전문성을 기반으로 하이브 소속 국내 아티스트들의 미국 시장 진출을 가속화하고 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화한다는 계획이다.

한편 지난 2017년 칼라일 파트너스(Carlyle Partners) VI 펀드를 통해 이타카 홀딩스에 초기 투자한 미국계 사모펀드(PEF) 칼라일 그룹은 이번 계약과 동시에 이타카 홀딩스의 상당한 규모 소수 지분을 매각할 예정이다.

