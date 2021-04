화이자 백신 맞은 70대 접종 후 사망 신고…당국 "조사중"(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 이달부터 75세 이상에 대한 코로나19 백신 접종이 시작된 가운데 화이자 백신을 맞은 70대 사망자가 발생했다.

2일 방역당국에 따르면 전날 화이자 백신을 맞은 남성 A(76)씨가 이날 새벽 사망했다는 신고가 접수됐다.

박영준 중앙방역대책본부 역학조사팀장은 브리핑에서 "해당 사례는 오늘 새벽에 사망 상태로 확인됐다고 신고 접수된 상황"이라며 "오늘 보도자료 통계 사망사례에는 포함되지 않았다"고 설명했다.

박 팀장은 "확인한 결과 연령대와 화이자 백신접종 이후 사망 상태로 확인됐다는 정도만 신고된 상태"라며 "나머지 부분에 있어서는 조사가 된 이후 인과성 여부 등에 대한 확인이 가능할 것"이라고 말했다.

