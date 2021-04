[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 부인과 함께 서울시장 보궐선거 사전투표가 시작되는 첫 날인 2일 오전 ‘여의동 사전투표소’를 찾아 소중한 한 표를 행사했다.

영등포구에는 ‘여의동 사전투표소’를 포함해 총 18곳의 사전투표소가 설치돼 있다.

사전투표는 2~3일 오전 6~오후 6시 진행, 주민등록증이나 운전면허증 및 여권 등의 신분증을 갖고 가야 투표에 참여할 수 있다.

채현일 구청장은 “마스크 착용 등 개인 위생수칙을 철저히 지키며, 구민분들의 소중한 권리를 행사하시기 바란다”고 전했다.

