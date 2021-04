"김치 종가는 한국"…日 주부 최대 일간지에 투고

[아시아경제 권재희 기자] 중국이 한국 전통 음식인 김치가 중국에서 유래했다는 거짓 정보를 퍼뜨려 논란이 일고 있는 가운데 일본의 한 주부가 김치의 본고장은 한국이라는 글을 현지 신문에 투고해 눈길을 끈다.

스기노 교코(74)라고 이름을 밝힌 한 주부는 '김치는 한국이 종가'라는 제목의 글을 요미우리 신문에 2일 투고했다. 요미우리신문은 일본 일간지 중 가장 발행부수가 많은 신문이다.

그는 한류의 영향으로 10여년 전 꽃미남을 만날 수 있다고 생각해 서울을 방문했다 김치의 매력에 빠져 꽃미남 찾는 일을 잊어버릴 정도였다며 김치를 극찬했다.

스기노 씨는 "어느 곳을 가든 식당에서 내주는 김치가 맛있었다"며 "식당 관계자에게 '맛있습니다'고 이야기하면 '우리엄마 솜씨'라는 답을 들을 수 있었다"고 당시를 회고했다.

그는 이후 몇 번이나 서울을 여행했는데 그 목적이 김치를 맛보기 위해서라고 해도 과언이 아닐 정도라고 덧붙였다.

아울러 "최근 중국에서 '김치는 중국의 전통식'이라고 주장하는 움직임이 있는 것 같다"며 "연구와 궁리를 거듭해 현재의 김치를 만들어낸 한국 사람들이 반발하는 마음이 이해가 된다"고 공감을 표했다.

