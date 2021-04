[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 ‘4·7 서울시장 보궐선거’ 사전투표 첫 날인 2일 오후 투표에 참여했다.

김 구청장은 양천문화회관(목동서로 367) 전시실에 마련된 사전투표소에서 투표권을 행사했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr